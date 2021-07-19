Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

AA

Çocuğun bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı, dalgıçlar burada çalışmalarına yeniden başladı. Ecrin'in gitmiş olabileceği her yerde çalışma yürütülüyor.

Arama kurtarma ekipleri derede pembe renkli bir terlik buldu. Küçük kızın ablasına ait terliği giymiş olabileceği düşünülüyor.

Baba Ferhat Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Her yere baktık. Nereye gitti, bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok." ifadesini kullandı.

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i dün, babaannesine emanet etmişti.

Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.