Antalya'da karaya vuran Kaşalot balinası, bilimsel çalışmalar için İstanbul'a getirildi

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV),14 Ağustos tarihinde Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde karaya vurduktan sonra gömülen yaklaşık 13 metre boyundaki kaşalot balinasının olduğu yerden çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan hazırlıkların ardından iş makinesinin yardımıyla kaşalot balinası, gömülü olduğu yerden çıkartılıp İstanbul'a getirildi.
Konu hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kaşalot balinasının 14 Ağustos'ta Kumluca'da karaya vurduğunu söyledi.
Kaşalot balinasının önemli bir canlı türü olduğunu belirten Öztürk, "Gömülen kaşalot balinasını (Physeter macrocephalus),bilimsel çalışmalarda kullanmak ve iskeletini müze materyali haline getirmek için gömüldüğü kumsaldan çıkarttık ve İstanbul'a getirdik. Çıkartma işlemi sırasında hiçbir kemiğe zarar gelmemesi için çok dikkatli çalıştık." dedi.
Prof. Dr. Öztürk, balinayı çıkartırken hayvanın midesinde ana besin kaynağı olan kafadan bacaklıların çeneleri ile plastik çöpler bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Son yıllarda denizel çöpler bütün deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Hayvanın ölüm sebebini bilmiyoruz ama Akdeniz'in dalış rekortmenlerinden biri olan bu türün bile deniz çöplerine karşı savunmasız olduğunu görmek çok üzücü. İspermeçet balinası olarak da bilinen bu tür, ülkemiz sularında daha sık Fethiye-Antalya ve Çeşme-Sığacık açıklarında görülüyor. Akdeniz'de dünya okyanuslarından ayrı bir alt popülasyonu olan bu türün nesli tehlike altında. Bu tehditlerin başında gemi kaynaklı çarpışmalar ve kullanımı yasak olan akıntı ağları geliyor."
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