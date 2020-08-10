Antalya'da kanalda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra AKUT da destek verdi.

Çalışmalarda gencin cansız bedeni, deniz polisi dalgıçları tarafından kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek Andariman'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedilecek.