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        Haberler Gündem Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:10 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:10
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        Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda, motosikletle Reşit Ç. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

        Motosikletteki Hasan Ali Çalışkan (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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