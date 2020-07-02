Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İrfan Kahraman idaresindeki 07 ARF 56 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi'nde, Hasan Y'nin kullandığı 07 EMK 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.