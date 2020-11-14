Antalya'da kadın polisler silahlı performanslarıyla göz doldurdu

İl Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev yapan kadın polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de eğitimlerine devam ediyor.

Günlük temel ve spor eğitiminin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda farklı silahlarla eğitim alan polisler, hedefleri metrelerce uzaklıktan tam isabetle vuruyor.

Poligondaki eğitimler, komiser yardımcısı Nisa Aydın'ın da aralarında bulunduğu kadın atış eğitmenleri tarafından veriliyor.

Eğitimlerin bir bölümü, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntülerde, çok sayıda polis, Kovid-19 nedeniyle maske takarak, sosyal mesafe kuralına göre atış eğitimi alıyor.

Görüntülerin sonunda Nisa Aydın'ın, "Türk polisi hazır mı?" sorusuna eğitime katılanların aynı anda "Daima hazır." cevabını verdikleri görülüyor.