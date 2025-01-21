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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "Kadın Danışma Merkezi" açıldı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi "Kadın Danışma Merkezi"ni hizmete açtı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla "Kadın Danışma Merkezi"ni Muratpaşa ilçesinde hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:36
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        Antalya'da "Kadın Danışma Merkezi" açıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik hizmetlerine "Kadın Danışma Merkezi"ni de ekledi.

        Kadınların, bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla hayata geçirilen merkezde, psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra eğitimler de verilecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimler, her hafta değişik konularda olacak şekilde planlanıyor. Ayrıca, düzenlenen atölye çalışmaları ile kadınların hem kaliteli zaman geçirmeleri hem de gelir sağlayabilecekleri bir takım beceriler edinmeleri amaçlanıyor.

        Kadın Danışma Merkezi'nde tam zamanlı psikolog ve haftada 1 gün de diyetisyen bulunacak. Profesyonellerin bu desteğiyle birlikte, danışan kadınların hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olunacak. Tüm Antalyalı kadınlara açık olan merkez, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatiflerinin de bir ayağı olacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerini, kadınlara yönelik danışma merkezi açarak güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Küçüksarı, "Merkezimize gelen kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerini amaçlıyoruz. Psikolog ve diyetisyen arkadaşlarımız da burada olacak. Diğer birimlerdeki personellerin eğitimleri ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının da yapılacağı bir yer olacak" dedi.

        Merkezde eğitimlerin başladığını söyleyen Küçüksarı, "Eğitimlerimiz kapsamında kadın sığınma evlerinde bulunan dezavantajlı kişilerle çalışan personellerin yaşadığı zorluklar konusunda yardımcı olmak ve işleyişi daha kaliteli hale getirmek amacıyla Aile Danışmanları Derneğiyle vaka süpervizyonu eğitimi yaptık. Bir hafta süren eğitimin sonunda dernekle birlikte yapılan çalışmanın raporlama aşamasını gerçekleştireceğiz. Kadın alanında yaptığımız çalışmalar konusunda işbirliği içinde olduğumuz birçok kamu kuruluşu da var. Onlarla da zaman zaman süreci nasıl daha iyi yönetebiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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