Antalya'da kadın cansız bedeni bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerden halat yardımıyla aşağı inen itfaiye ekipleri, cansız bedenin bir kadına ait olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cansız bedenin alınması için deniz polisine bilgi verildi. Cansız beden, kayalığa bot ile yanaşan ekipler tarafından deniz botuna alındı.

Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.