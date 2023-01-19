Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.F'nin Avsallar Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak sigara imal ederek, piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, 216 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 56 kilogram nargile tütünü, 145 bin boş makaron, 40 bin 100 tütün doldurulmuş makaron, 61 kutu nargile kömürü ele geçirildi.

Şüpheli N.F. gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.