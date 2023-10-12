Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin Kepez ilçesinde 2 adrese düzenlediği operasyonda 2 hava kompresörü, 2 sigara sarma makinesi, 144 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 350 bin boş makaron, 78 tütün doldurulmuş makaron ve 1000 dolar ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.