Antalya'da kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki 2 adreste kaçak imal edilen sigaranın aynı zamanda buradan satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 73 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 22 bin 520 içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 964 sigara sarma kağıdı, 72 kilogram kıyılmış tütün, 53 TAPDK bandrolü, makaronlara tütün basmaya yarayan 2 makine ve 2 kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili E.Ç, Ü.Ö, S.Ç, E.E. ve E.Y. gözaltına alındı.