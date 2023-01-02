Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı FTA Antalyaspor, maçı için Antalya’ya geldi. Saat 18.15 sularında özel uçakla havalimanına iniş yapan sarı-lacivertli kafileyi çıkışta bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Jorge Jesus ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. ‘Dede dede Jesus’ tezehüratları altında otobüse yürüyen Portekizli teknik adam taraftarları selamladı. Taraftarlar Jesus ve Arda Güler’e çiçek takdim etti.

Kaleci Altay Bayındır ve Serdar Dursun, taraftarların özçekim ve forma imzalama taleplerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kent merkezinde kampa gireceği otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.