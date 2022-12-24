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Antalya'da işten dönen genç, evinde hayatını kaybetti

Antalya'da işten eve dönen 31 yaşındaki genç, dinlenmek için uzandığı koltukta kardeşi tarafından ölü bulundu

Giriş: 24.12.2022 - 05:45 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da işten dönen genç, evinde hayatını kaybetti
DHA

Antalya'da işten çıktıktan sonra kardeşiyle yaşadığı eve gelen Ziya Boy (31), dinlenmek için uzandığı koltukta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ziya Boy, mesaisinin ardından kardeşiyle birlikte yaşadığı evine geldi. Dinlenmek için oturma odasındaki koltuğa uzanan Boy, bir süre sonra fenalaştı.

KARDEŞİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Akşam saatlerinde eve gelen kardeşi Boy'u hareketsiz şekilde görünce panik yaşayıp bağırarak yardım istedi. Bu sırada apartmanın merdivenlerinde bulunan komşuları yardım etmek için eve girdi. Boy'a kalp masajı yapan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 31 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ziya Boy'un ölüm haberini alan yakınları da eve gelerek büyük üzüntü yaşadı. Boy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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