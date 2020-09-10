Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Ramazan A. idaresindeki 07 DM 818 plakalı otomobil, Şelale Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, Abdüllatif Uçar'ın (23) kullandığı 07 EJN 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Uçar yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hayatını kaybeden Uçar'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Askerden yeni geldiği öğrenilen Uçar'ın cenazesinin Manavgat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.