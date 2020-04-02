Antalya'da idari izne çıkarılan işçinin "işten çıkarıldığı" iddiası

02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Behçet Karagöz (49),Manavgat ilçesindeki evinde yaptığı açıklamada, 2015'ten beri ASAT'ta çalıştığını, son bir yıldır basın biriminde dron pilotu olarak görev yaptığını söyledi.
Hepatit hastası olduğuna değinen Karagöz, hastalığıyla ilgili raporlarının bulunduğunu belirtti.
Türkiye'de Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine alınan tedbirler kapsamında 15 gün idari izne çıkarıldığını ifade eden Karagöz, iznini geçirmek üzere görev yaptığı Demre'den ailesinin yaşadığı Manavgat'a geldiğini dile getirdi.
İzne başladığı günün ertesinde ASAT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları biriminden aranarak ilişiğinin kesildiği bilgisinin verildiğini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:
"Belediyeye bağlı şirket aracılığıyla çalışırken E-Devlet'e sigortama baktıktan sonra işten çıkarıldığımı anladım. Hiçbir gerekçe göstermemişler. Tazminatımı, hakkımı vereceklerini söylediler. Tazminatta değilim, ben işimi istiyorum. Çalışmaktan yanayım. İşimin geri verilmesini istiyorum. Şu zorlu süreçte, kronik hastayız, destek olmaları lazımken, personele sahip çıkacakken işten çıkarıyorlar. Mağdur oldum. Avukata vekalet verdim. İdari mahkemeye işime dönmek için dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."
- "İşten çıkarılması performansıyla ilgili"
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Karagöz'ün performansının yeterli olmadığı için işten çıkarıldığı belirtildi.
Karagöz'ün çalıştığı Demre Şube Müdürlüğünce kendilerine 6 Mart'ta hizmetlerin aksamaması için Karagöz'ün iş akdinin sona erdirilmesi yönünde bir yazı gönderildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Verilen emirleri itaat etmediği ve görevini yerine getirmediği 6 Mart'taki yazıda tarafımıza bildirildi. İdari izinden çok önce bu karar alındı, idari izinle bir bağlantısı yok ayrıca işten çıkarılması Karagöz'ün performansıyla ilgili bir durum." ifadelerini kullandı.
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