Antalya'da içinde 40 bin liralık altın kolye bulunan çanta sahibine teslim edildi

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli zabıtalar, rutin devriye görevleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkisinde bir kadın çantası buldu.

Çantanın içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olduğu tespit edildi.

Çantanın Aslı Deke'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından çanta sahibine teslim edildi.

Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.