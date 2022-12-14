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Antalya'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Giriş: 14.12.2022 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü
Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü
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AA

AA'nın haberine göre, araçları ile Şafak Mahallesi'nde karşılaşan ve daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ömer Sert (41) ile R.A. (38) arasında tartışma çıktı. Elindeki silahla aracından inen R.A, Ömer Sert'e ateş etti. Otomobilinden çıkıp kaçmaya çalışan Sert, yaralandı.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sert'in cenazesi incelemenin artından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit eden polis, R.A'yı saklandığı yerde suç aletiyle gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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