Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 Norveçli serbest kaldı

İlçede farklı adreslerden 4 motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan Norveçli S.G. (24),M.N.J. (20),A.G. (20) ve J.R'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıkça, A.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan zanlılardan ikisinin bir motosikleti çalma anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte farklı adreslerden 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatılmış, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli dün, yaşadıkları villada yakalamıştı.