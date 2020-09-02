Antalya'da Havalimanı'nda çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir havayolu firmasına ait tarifeli uçakla kente gelen uçağın yolcularına ait bagajlarda narkotik köpeğinin yardımıyla kontrol yaptı.
Kokuya duyarlı dedektör köpeğin tepki verdiği çantada yapılan aramada, 4 paket halinde 224 gram skunk, bir miktar afyon sakızı, kırmızı reçeteyle satılan 37, yeşil reçeteye tabi 10 hap ele geçirildi.
Bagajı almak için gelen İran uyruklu M.J.N. ve S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, M.J.N. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, polislerin narkotik köpeğiyle valizleri kontrol etmesi ve hayvanın tepki verdiği bir çantada yapılan aramada uyuşturucu bulunmasının yer aldığı görüntüler basın mensuplarıyla paylaşıldı.
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