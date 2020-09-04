Antalya'da havadan ve karadan Kovid-19 denetimi

Yazıcı, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindekilerle Kepez'deki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Halk otobüslerinden mağazalara, cadde ve sokakta yürüyenlerden kafelere kadar Kovid-19 tedbirlerini kontrol eden Yazıcı, gazetecilere, artık iş yerlerinde duyarlılık oluştuğunu söyledi.
Türkiye'de vaka sayılarının son bir aydır arttığını dile getiren Yazıcı, Antalya'da da bunun yaşandığını ancak yönetilemeyecek durumda olmadığını ifade etti.
Denetimlerde, ısrarla uyarıları dikkate almayanlara ceza uygulandığını vurgulayan Yazıcı, "Antalya'da vaka sayılarının artmaması, dünyaya örnek şehir olmaya devam edebilmemiz için yurt dışından misafirlerin 'bu şehir turizm için güvenlidir' diyebilmesi için sürekli sahadayız." diye konuştu.
- Düğünlere sıkı denetim
Düğünlerin vaka sayılarını artırdığına değinen Yazıcı, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi başta düğünler olmak üzere bu tür toplanılan organizasyonlar ne yazık ki bizim ilimizde de zaman zaman oldu. Sıkıntılar yaşanıyor, burada sayılar patladı. Taziyeler, sünnet ve asker uğurlamaları yasaklanmıştı. İlimizde düğünlere de ciddi kısıtlama getirdik. Bütün düğünlere bir aydır polis ya da jandarma görevlendiriyoruz, düğün bitinceye kadar her türlü ikazı yapıyoruz ama her şeye rağmen bu tür organizasyonlarda Türkiye genelinde vaka sayılarının arttığına şahit olduk. Dolayısıyla çok ciddi bir kısıtlama geldi. Biz de düğünler konusunda kararımızı yayınladık. Bugün itibarıyla ciddi bir şekilde sahada uygulayacağız. Tüm kaymakam arkadaşlarım ve güvenlik güçlerim bu konuda hassasiyet gösterecek. Toplam bir saat içinde düğün organizasyonu bitmiş olacak, bir şey ikram edilmesine müsaade etmeyeceğiz."
Yazıcı, kentteki test sayılarının yoğun şekilde devam ettiğini, yoğun bakım ve entübe durumda hasta sayısının 35'i hiç geçmediğini aktardı.
Vefat sayısında da birçok ile göre iyi durumda olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Nüfus oranlamasındaki vaka sayısında 54'üncü sıradayız. İyi bir rakam. Bu bizim gevşememize sebebiyet vermemeli. Türkiye'yi temsil eden turizm şehriyiz, denetimlere sıkı şekilde devam edeceğiz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!