Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı

Giriş: 02.02.2023 - 21:24 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 12 hükümlü yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin Kepez, Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonda, "hırsızlık, silahlı yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B, V.D, M.Ş.S, M.K, T.A, M.G, M.Ç, E.G, Ç.S, Y.K, T.A. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil park halindeki araçlara çarptı! 2 yaralı
Otomobil park halindeki araçlara çarptı! 2 yaralı
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
Baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu
"Ukrayna'nın doğusunda Rus saldırıları arttı"
Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması
Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.