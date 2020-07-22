Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.