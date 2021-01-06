Antalya'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın (32),Alanya'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kadıpınarı Mahallesi'ndeki bir parkta olduğu tespit edilen S.A. operasyonla yakalandı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.