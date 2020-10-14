Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

M.M'nin (51) kullandığı 07 HPK 17 plakalı hafif ticari araç, Okurcalar Mahallesi, Alanya - Antalya kara yolu Belediye Kavşağı'nda, Mustafa Şensoy (51) yönetimindeki 07 NYU 48 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, motosiklet sürücüsü Şensoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

M.M. jandarma tarafından gözaltına alındı.