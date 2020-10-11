Antalya'da güneşli havada sahillerde yoğunluk oluştu

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 48'i buldu.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Şezlonglara ve kumsala serdikleri havlularına uzanan tatilciler, sık sık denize girerek serinledi.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda kişi gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Plajlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çok fazla uyulmaması dikkati çekti.