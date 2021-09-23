Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Aksu Çayı kenarında bulunan bir gemi yapım atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve yanıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında yapım aşamasındaki 3 tekne tamamen yandı, 2 teknede ise hasar oluştu.