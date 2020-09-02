Antalya'da gasbettiği 2 kardeşi yaralayan zanlı tutuklandı

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bir şüphelinin, iş yerinde Ş.N'yi darbedip yaralayarak telefonunu gasbettiği, kız kardeşi Ş.Y'yi ise bıçaklayarak ağır yaraladığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, şüphelinin S.T, olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Meltem Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.