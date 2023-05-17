Antalya'nın Kumluca ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, kontrolden çıkarak tümseğe çarptı. Feci kazada araçta bulunan İbrahim Uzun ile Mehmet Çiftçi hayatını kaybetti, sürücü Salih Yıldız yaralandı
Antalya'da, freni boşaldığı iddia edilen kamyonetin tümseğe çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden aldığı inşaat malzemelerini Olimpos turizm bölgesine götüren Salih Yıldız'ın (31) kullandığı kamyonet, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkarak toprak yolda tümseğe çarptı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonetteki İbrahim Uzun (40) ile Mehmet Çiftçi'nin (33) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan Salih Yıldız ise Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Cenazeler, incelemenin ardından memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Antalya'da fren faciası: 2 ölü, 1 yaralı - En son haberler/antalya-da-fren-faciasi-2-olu-1-yarali-3592417
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