Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve Amasya'da da gerçekleştirilen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla bir şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulurken, 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.