FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 1'i soruşturmanın yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.