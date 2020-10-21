Antalya'da FETÖ operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 1'i soruşturmasının yürütüldüğü kente gönderildi.

Adliye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer 6 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.