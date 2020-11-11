Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D, H.G, H.B. ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanıklar, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.K, A.O.Ş, C.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. H.B. ve H.G'nin de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.