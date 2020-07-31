Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da farklı zamanlarda evlerden elektronik eşya ile 4 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin A.Y. (25) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi Şekerhane Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.