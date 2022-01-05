Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 1131 Sokak'ta Y.D'nin kirada oturduğu iki katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine çevredekiler yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen çok sayında itfaiye ekibi, binanın üst ve alt katında oturanları tedbir amaçlı tahliye ederek alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sokağa çıkan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını izledi.