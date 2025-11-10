Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol Antalya'da EuroLeague öncesi Corendon 3x3 Cup heyecanı yaşanacak - Basketbol Haberleri

        Antalya'da EuroLeague öncesi Corendon 3x3 Cup heyecanı yaşanacak

        EuroLeague heyecanı öncesinde Antalya, Corendon ile sokak basketbolunun enerjisiyle buluşuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Corendon 3x3 Cup heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’in Antalya’ya taşınmasına sayılı günler kala, kent bu kez Corendon Turizm Grubu ile FIBA onaylı bir 3x3 basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Corendon 3x3 Cup, FIBA onaylı formatta ve TBF hakemleri yönetiminde düzenlenecek maçlarla, Antalya’da basketbol tutkunlarını bir araya getirecek. 14 Kasım 2025 Cuma günü Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyonda, 8 U18 takımı ve 8 büyükler takımı, tek günlük turnuvada mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 13.00’te başlayacak ve aynı gün oynanacak A. Efes - Bayern Münih EuroLeague maçı öncesinde tamamlanacak. Corendon 3x3 Cup, müzik, rekabet, ödüller ve enerji dolu atmosferiyle Antalya’nın dört bir yanından sporseverleri buluşturacak.

        REKLAM

        KAZANANLARI UNUTULMAZ ÖDÜLLER BEKLİYOR

        Turnuvanın sonunda dereceye giren takımları birbirinden özel ödüller bekliyor. Birinci olan takım müsabakayı EuroLeague VIP biletleri, Antalya çıkışlı Corendon Airlines yurt dışı uçak bileti ve forma kazanacak. İkinci olan takım, Corendon hediye paketi ile birlikte mücadelenin biletlerinin sahibi olacak. Üçüncü olan takımı ise sürpriz bir hediye paketi alacak. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara, günün anısına özel olarak tasarlanan iki adet forma hediye edilecek.

        BASKETBOLUN KALBİ BU KEZ ANTALYA'DA ATIYOR

        Antalya'da 10 bin kişilik kapalı spor salonunda oynanacak mücadele, EuroLeague’in üst düzey atmosferini şehre taşıyacak. Böylece basketbol tutkunları, hem Corendon 3x3 Cup’ın enerjisini hem de Avrupa basketbolunun zirvesini aynı gün içinde deneyimleme fırsatı bulacak.

        KAYIT VE KATILIM ÜCRETSİZ

        Katılım ücretsiz olup, kayıtlar FIBA’nın resmi platformu üzerinden yapılacak. Turnuva, orijinal Wilson 3x3 topları, 12 saniyelik skorboard sistemi ve TBF hakemleri yönetiminde oynanacak maçlarla profesyonel bir deneyim sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        Olay anı kameraya yansıdı... Halı sahada bir anda nefessiz kaldı!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa