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        Haberler Gündem Antalya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

        Antalya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "Turuncu" kod ile meteorolojik uyarının verildiği kentte öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:49
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        Antalya sağanağa teslim oldu
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        Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar yolda oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.

        CADDELERDEN TAŞTI

        Rüzgarın da etkili olduğu Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu.

        Sağanak ve rüzgara rağmen sahil bandında bazı turistlerin bebek arabalarıyla yürüyüş yapmaları dikkati çekti.

        Yarın sağanak ve rüzgarın etkisini arttıracağı belirtilen kentte, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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        YÜZME ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

        Öte yandan Konyaaltı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen uluslararası yüzme etkinliği "An-Aqua Swimming Race", olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #antalya sağanak
        #haberler
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