Antalya'da eşekler mikroçiplendi

Tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yalçın'a ait eşek çiftliğinde çalışma gerçekleştirildi.
Kepez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler, yaklaşık 300 eşeğin bulunduğu çiftlikte hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.
Özel cihazlar yardımıyla mikroçipler, eşeğin boynuna deri altlarına yerleştirildi. Her eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, doğum yılının, geçirdiği hastalıkların ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı kimlik kartları dolduruldu.
Yeni mikroçip uygulaması sayesinde artık tek tırnaklı hayvanlar, bakanlığın veri tabanı sayesinde kontrol altına alınabilecek.
- "Tek tıkla hayvanın her şeyini öğreniyoruz"
Kepez Tarım ve Orman Müdürü Bilge Gözen, gazetecilere, çiftlikte mikroçip uygulamasına başladıklarını söyledi.
Eskiden çok az çiftliğin kayıt için mikroçip çalışması yapmış olabileceğini belirten Gözen, "Bakanlık tarafından uygulama ilk kez bu yıl gerçekleştiriliyor. Tek tırnaklıları bakanlık bünyesinde kayıt altına almak, ölüm ve kayıplarda kontrol altında tutabilmek için bu işlemi yapıyoruz." dedi.
Veteriner hekim Hikmet İmran Önen da hayvanları sağlık taramalarından geçirdiklerini, ardından mikroçip uygulamasına başladıklarını ifade etti.
Hayvanları çipleyerek bakanlığın veri tabanına kaydettiklerini vurgulayan Önen, "Yaşamları boyunca yapılan işlemler, doğum ve ölümleri, aşılanmaları, tedavileri sadece bu çipi okutarak görebiliyoruz. Tek tıkla hayvanın her şeyini öğreniyoruz." diye konuştu.
Büyükbaş hayvanlarda bir, iki liraya küpe takıldığını anlatan Önen, şunları kaydetti:
"Bunlarda mikroçip ve yeni karne uygulandığı için il bazlı fiyatlar değişiyor. Çünkü her il kendisi ihaleye çıkıyor. Tek tırnaklılarda 35 ile 50 lira arasında değişiyor. Türkiye'de eşeklere mikroçip uygulamasını ilk Antalya'da gerçekleştiriyoruz. 31 Aralık'tan sonra yaşını dolduran tek tırnaklı hayvana mikroçip taktırılmazsa 1300 lira para cezası var."
Çiftlik sahibi Mehmet Ali Yalçın da ilk kez eşeklerine mikroçip takıldığını belirterek, "İlk etapta 100 tanesine yaptıracağım. Bize de mikroçip konusunda bir kolaylık verilmesini istiyoruz." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!