Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında çalışan Emirhan Ülker (22), elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı.

Ülker'in hareketsiz olduğunu gören inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: İHA

Gencin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ülker'in bir hafta önce vatani görevini tamamladığı öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.