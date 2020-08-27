Antalya'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Karacaören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serada çalışan Emre Metin (23),elektrik akımına kapıldı. Bunu fark eden diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Metin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayı haber alarak seraya gelen gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.