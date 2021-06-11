Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

Konyaaltı ilçesinde 07 AKV 254 plakalı otomobilin sürücüsü İran uyruklu Davood Akbari, Sarısu mevkisindeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymadı. Kent merkezine doğru seyreden otomobil, Akdeniz Bulvarı'nda kaldırıma ve trafik levhasına çarptı.

Kazada, otomobildeki 4 kişiden Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.