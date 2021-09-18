Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Deniz Ticaret Odasından (DTO) yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili 1 Nolu Plaj'da düzenlenen etkinliğe DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler katıldı.
Etkinlikte, kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, denizleri temiz tutmanın en öncelikli görevlerden olduğunu belirtti.
Antalya genelinde bütün odalar ve resmi kurumların, değişik bölgelerde temizlik etkinliği düzenlediğini anlatan Çetin, "Konyaaltı Sahili, dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Dönem dönem bu tarz dip temizliklerini bölgemizin çeşitli yerlerinde sürdüreceğiz. Çünkü denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. Antalya olarak 640 kilometre sahilimiz var. Antalya turizmine denizimizin büyük katkısı var. Bu sahillerimizi tertemiz tutmalıyız ki, turizme daha fazla katkı sağlamış olalım." ifadelerini kullandı.
Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü de salgın döneminde uzak kalınan sahillere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Etkinliğe destek veren kuruluşlara teşekkür eden Çetin, "Amacımız duyarlılık oluşturmak. Kıyı ve dip temizliği yaptıktan sonra çıkan atıklarla ilgili genel merkezimize bilgi veriyoruz. Bir rapor yaparak kirliliğe dikkat çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya Liman Başkanı Mustafa Yılmaz ise gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak istediklerini aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!