Antalya'da dolunun zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı

AA

Karaöz ve Kayadibi mahallelerinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ardından kısa süreliğine dolu yağışı görüldü. Bölgede buğday, yonca, mısır gibi ürünlerin ekili olduğu arazilerde ve bazı seralarda hasar oluştu, zeytin ve portakal bahçeleri de zarar gördü.

Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, dolunun tarımın yoğun yapıldığı iki mahallede ekili ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda çiftçinin durumdan etkilendiğini belirten Alp, "Zarar gören alanın bin, bin 200 dekar olduğunu düşünüyoruz. İlk bilgilere göre 50 dekar alanın da sera olduğu tahmin ediliyor. Hasar tespit çalışması devam ediyor, yarın netleşecek. Bölgede narenciye bahçesi de var, açık alanda sebze de yetiştiriliyor." diye konuştu.