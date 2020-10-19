Antalya'da dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi

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İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, bir süre dolu şekilde etkisini gösterdi. Gürsu Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü.

Dolu yağışı, bahçelerdeki nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Uğural, yağmur ve dolunun bir anda başladığını ve 10 dakika kadar şiddetli devam ettiğini söyledi.

Yağıştan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Uğurla, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı." dedi.