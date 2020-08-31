Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada sahte hesap oluşturan kişilerin kendilerini sözde yasal bahis danışmanı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada sahte bahis kuponlarıyla yüksek kazanç vadeden şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından kazanılmış para ya da kupon görselleri paylaşarak güven ortamı oluşturdukları, aldanarak iletişime geçen mağdurlara oynadıkları yasal bahis kuponlarının tuttuğunu söyledikleri tespit edildi.

Hedeflerine aldıkları kişileri, kazanılan paranın teslimi için vergisinin yatırılmasını isteyip dolandırdıkları anlaşılan şüphelilere yönelik Antalya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şebekeye öncülük ettiği ileri sürülen M.Ü. ile E.K, B.Ö, E.Ü, Z.K, D.B. ve Ü.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle mağdurları yaklaşık bir milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü'nün de aralarında olduğu 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.