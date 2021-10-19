AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km açığında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan yaşanan sarsıntı Ege ve Akadeniz Bölgesi illerinde hissedildi. Sarsıntı İzmir'de dahi hissedildi. Sosyal medyada bu nedenle "İzmir'de deprem mi oldu?" "Mersin'de derpem mi oldu?" soruları sorulmaya başlandı.