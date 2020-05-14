Antalya'da denizi ve dağları saran sis bulutu görsel şölen sundu

Sahili ve berrak deniziyle her yıl yüzlerce turisti ağırlayan Kumluca ilçesine bağlı tatil beldesi Adrasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Tedbirler kapsamında spor yapmanın ve denize girmenin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle de insanı adeta büyülüyor.

Bölgenin eşsiz doğası sis bulutuyla birleşince görsel bir şölen ortaya çıktı.

Denizi ve dağları saran sis bulutu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.