Antalya'da denizden cansız beden çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri, incelemede erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen cansız beden, savcılık ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı.

Buradan Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.