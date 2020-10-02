Antalya'da denizde yüzenlere yunus sürprizi

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Kadriye Turizm Bölgesi'ndeki sahilde denize girenlerin yanına kadar yaklaşan yunus, 10 dakika boyunca sık sık suya dalıp çıktıktan sonra gözden kayboldu.Yunusun gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.- Gösteri drone ile görüntülendiÖte yandan sahilde drone ile çekim yapan bir otelin animasyon ekibi, yunusu farketti.Ekip, insanların yakınına kadar gelip, adeta gösteri yapan yunusun görüntüsünü kayıt altına aldı.Görüntülerde hem yunusun hem de gösteriyi izleyen insanların keyifli dakikalar yaşadığı görüldü.