Antalya'da denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı

Demre ilçesi Kekova Adası açıklarında bulundukları fiber teknenin motoru arızalanan sığınmacılar, yardım çağrısında bulundu. Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekibi, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 sığınmacıyı bota aldı.

Karaya çıkartılan sığınmacıları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.