        Antalya'da denizde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da denizde erkek cansız bedeni bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:26
        Antalya'da denizde cansız beden bulundu
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Denizdeki hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

        #antalya haberleri
        #Muratpaşa
        #Son dakika haberler
